Тарпищев назвал логичной победу Медведева над Зверевым на Итоговом турнире ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил матч Даниила Медведева и Александра Зверева на групповом этапе Итогового турнира АТР, в котором сильнее оказался россиянин (6:3, 6:7, 7:6).

Добавим, что во время тай-брейка второго сета судьи сняли очко с Медведева из-за заступа при подаче.

«Игра была хорошая, качественная. Я думаю, что Медведев был ближе к победе без тай-брейка, потому что было три брейк-пойнта во второй партии. Выиграй один из них, все бы закончилось в двух сетах. Но это такие нюансы. Матч получился хорошим при такой близости по классу соперников. Логично, что победил тот, кто был чуть-чуть сильнее. Что касается заступа, то я думаю, что он был. Это нехарактерно для Медведева, но судьи судят очень четко. Просто не надо было на это реагировать», - приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Медведев послезавтра должен был в заключительном туре сыграть с итальянцем Маттео Берреттини, которого из-за травмы заменит соотечественник Янник Синнер. Звереву предстоит матч с поляком Хубертом Хуркачем.