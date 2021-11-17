Шамиль Тарпищев: В случае выступления Карацева в Турине Кубок Дэвиса будем играть с листа

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возможное участие Аслана Карацева в итоговом турнире АТР.

«Понятно, что от участия наших теннисистов в турнире страдает сборная, и ясно уже, что Кубок Дэвиса, который начинается сразу после Итогового турнира, будем играть с листа. Но если все так сложится и Аслан сыграет в Турине, это для него будет хорошо. Понятно, что из группы он не выходит, но само выступление будет полезно для уверенности и практики», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее с турнира снялись итальянец Маттео Берретини и грек Стефанос Циципас. Сегодня стало известно о том, что поляк Хуберт Хуркач отсутствовал на тренировке, поскольку также имеет проблемы со здоровьем. В случае отказа Хуркача от дальнейшего выступления его заменит Карацев.