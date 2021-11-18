Зверев победил Хуркача и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Немецкий теннисист Александр Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача на Итоговом турнире ATP. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4.

Медведев 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На счету Хуркача - 11 эйсов и ни одной двойной ошибки.

После этой победы Зверев гарантировал себе участие в полуфинале турнира, набрав два очка.

Таким образом, из Красной группы в полуфинал вышли Даниил Медведев и Зверев. Из Зеленой группы в полуфинал пробился Новак Джокович.