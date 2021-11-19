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Чакветадзе прокомментировала поражение Рублева от Рууда на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист не смог выйти в плей-офф соревнований, которые проходят в Турине.
19 ноября 2021 19:53
автор: Владислав Корегин

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе подвела итоги матча группового этапа Итогового турнира, в котором россиянин Андрей Рублев уступил представителю Норвегии Касперу Рууду.

Отметим, что в прошедшей встрече 24-летний спортсмен проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7). Таким образом, теннисист не смог выйти в плей-офф соревнований.

– В третьем сете играли тай-брейк, а это всегда лотерея. Также стоит обратить внимание, что к концу сезона Андрей находился не в самой лучшей форме. У него был перевес по счету личных встреч, он никогда не проигрывал Рууду. В конце сезона накопилась усталость, он был не таким свежим. Где-то в концовке повезло Рууду. У Андрея был хороший первый сет и середина второго. Чуть-чуть он понизил уровень игры в середине, а Рууд собрался, – цитирует Чакветадзе «Спорт-Экспресс».

Добавим, в полуфинале Рууд сыграет с другим представителем России, а именно Даниилом Медведевым. В другой полуфинальной игре серб Новак Джокович встретится с Александром Зверевым из Германии.

источник: «Спорт-Экспресс»
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