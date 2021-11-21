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Медведев в двух сетах уступил Звереву в финале Итогового турнира ATP

Российский теннисист не смог отстоять титул, завоеванный в 2020 году.
Медведев в двух сетах уступил Звереву в финале Итогового турнира ATP
21 ноября 2021 20:37
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ATP

Российский теннисист Даниил Медведев в финале Итогового турнира АТР уступил немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 4:6.

Игра в Турине продолжалась 1 час и 15 минут.

Медведев за встречу три раза подал навылет, совершив две двойные ошибки, и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

На счету Зверева семь эйсов, одна двойная ошибка. Кроме того, немец реализовал два брейк-пойнта из четырех

Отметим, что теннисисты встречались между собой в матче группового этапа. Тогда победу одержал Медведев.

Для Зверева это уже второй титул Итогового турнира ATP. В финале в 2018-м он обыграл серба Новака Джоковича.

источник: «Советский спорт»
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