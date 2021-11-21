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Тарпищев отреагировал на поражение Медведева в финале Итогового турнира ATP

Россиянин завершит сезон матчами в Кубке Дэвиса.
21 ноября 2021 21:57
автор: Александр Поволоцкий

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от немца Александра Зверева в финале Итогового турнира ATP.

Напомним, что вторая ракетка мира уступил за 1 час и 15 минут со счетом 4:6, 4:6.

«Не хватило потенциала. Зверев здорово подавал, а Даня устал и перешёл пик формы. В целом, конечно, решила все подача. В розыгрышах-то Даня чуть лучше. Но за счет подачи Зверев выиграл. Сезон отличный, по восходящей шел, долго держится вторым в мире. Надо замахиваться на большее», — цитирует «Чемпионат» главу ФТР.

Добавим, что Медведев выиграл Итоговый турнир ATP в 2020 году.

источник: Чемпионат.com
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