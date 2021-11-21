Евгений Кафельников: В финальном матче со Зверевым был не тот Медведев, которого мы привыкли видеть

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от немца Александра Зверева (4:6, 4:6) в финальном матче Итогового турнира ATP.

«Факт в том, что в сегодняшнем матче был не тот Медведев, которого мы привыкли видеть. Безусловно, Зверев изначально не дал Даниилу играть в тот теннис, который он привык играть со своими соперниками. Мне показалось, что сегодня Зверев был Медведевым, а Медведев — Зверевым», — цитирует олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

Добавим, что для Зверева это уже второй титул Итогового турнира ATP. В финале соревнований в 2018 году он обыграл серба Новака Джоковича.