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Карацев переместился с 17-й на 18-е место в рейтинге ATP

Его соотечественники, а именно Даниил Медведев и Андрей Рублев остались на второй и пятой позициях соответственно.
22 ноября 2021 09:26
автор: Владислав Корегин

Сегодня, 22 ноября, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что в первой десятке произошло только одно изменение. Итальянец Янник Синнер смог подняться с 11-го на 10-е место, опередив Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Добавим, что первое место в рейтинге по-прежнему занимает серб Новак Джокович. Вторым идет россиянин Даниил Медведев, а тройку лучших замкнул немец Александр Зверев.

Еще один представитель России, а именно Андрей Рублев, располагается на пятой строчке. Аслан Карацев опустился с 17-й на 18-е место, а Карен Хачанов остался на 29-й позиции.

Рейтинг ATP

Версия от 22 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 540 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8 640;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7 840;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6 540;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5 150;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4 875;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4 568;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4 160;

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3 706;

10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3 350…

18 (17). Аслан Карацев — 2 351…

29 (29). Карен Хачанов (оба Россия) — 1 731.

источник: ATP
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