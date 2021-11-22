Карацев переместился с 17-й на 18-е место в рейтинге ATP

Сегодня, 22 ноября, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.
Отметим, что в первой десятке произошло только одно изменение. Итальянец Янник Синнер смог подняться с 11-го на 10-е место, опередив Феликса Оже-Альяссима из Канады.
Добавим, что первое место в рейтинге по-прежнему занимает серб Новак Джокович. Вторым идет россиянин Даниил Медведев, а тройку лучших замкнул немец Александр Зверев.
Еще один представитель России, а именно Андрей Рублев, располагается на пятой строчке. Аслан Карацев опустился с 17-й на 18-е место, а Карен Хачанов остался на 29-й позиции.
Рейтинг ATP
Версия от 22 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 540 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8 640;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7 840;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6 540;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5 150;
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4 875;
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4 568;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4 160;
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3 706;
10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3 350…
18 (17). Аслан Карацев — 2 351…
29 (29). Карен Хачанов (оба Россия) — 1 731.