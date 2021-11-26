«Залезть выше и выше»: Анастасия Павлюченкова - о планах на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Токио в миксте Анастасия Павлюченкова поделилась своими целями на следующий сезон.

«Буду лечить колено, которое меня беспокоит больше года. Там идет улучшение, но из-за большого количества турниров у меня просто не было возможности остановиться. Тренироваться и готовиться к сезону буду в Дубае.

Цель - «Большой Шлем». Финал есть, хочется выиграть один из турниров - это мечта! Войти в топ-10 и пытаться залезть выше и выше. 11-я строчка есть - хочется выше», - приводит слова теннисистки ТАСС.

Напомним, россиянка выиграла золото Олимпиады впаре с Андреем Рублевым. Кроме того, в минувшем сезоне Павлюченкова играла в финале «Ролан Гаррос», а также стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.