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«Мы используем «тихую дипломатию». МОК сообщил, что договорился о личной встрече с Пэн Шуай в январе

Спортсменка долгое время считалась пропавшей после того, как обвинила вице-премьера Китая в сексуальном насилии.
«Мы используем «тихую дипломатию». МОК сообщил, что договорился о личной встрече с Пэн Шуай в январе
02 декабря 2021 18:16
автор: Сергей Иванов
автор фото: Sky News

Международный олимпийский комитет сообщил, что вновь связался с китайской теннисисткой Пэн Шуай и договорился с ней о личной встрече в начале следующего года.

«Мы, как и многие другие люди и организации, разделяем озабоченность по поводу благополучия и безопасности Пэн Шуай. Вот почему буквально вчера представители МОК провели с ней еще один видеозвонок. Мы предложили ей всестороннюю поддержку, обещали поддерживать с ней постоянную связь и уже договорились о личной встрече в январе.

Есть разные способы добиться ее благополучия и безопасности. Мы подошли к ситуации очень гуманно и личностно. Поскольку она является трехкратным участником олимпийских игр, МОК решает проблему напрямую с китайскими спортивными организациями. Мы используем «тихую дипломатию», которая с учетом обстоятельств и на основе опыта правительств и других организаций является как наиболее многообещающий способ эффективно действовать в таких вопросах.

Благодаря усилиям МОК 21 ноября была проведена получасовая видеоконференция с Пэн Шуай, в ходе которой она объяснила происходящее и, учитывая сложную ситуацию, в которой она оказалась, выглядела в безопасности и благополучии. Это было подтверждено и во вчерашнем звонке. Наш подход, ориентирован на человека и личность, означает, что мы по-прежнему озабочены ее личной ситуацией и будем продолжать поддерживать ее», - говорится в заявлении пресс-службы МОК, опубликованном на официальном сайте организации.

В минувшую среду, 1 декабря, WTA заявило, что приостанавливает все турниры в Китае в ответ на продолжающиеся вопросы о состоянии китайской спортсменки. Глава ассоциации Стив Саймон сказал, что он не понимает, как он может просить своих спортсменов соревноваться в Китае и Гонконге, «когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на нее оказывают давление, чтобы она опровергала свои обвинения в сексуальном насилии».

Также Саймон добавил: «Учитывая текущее положение дел, я также очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и персонал, если мы будем проводить мероприятия в Китае в 2022 году».

Напомним, в начале ноября 35-летняя теннисистка обвинила в Weibo (китайская социальная сеть) бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли в сексуальном насилии, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.

17 ноября государственный канал CGTN опубликовал сообщение теннисистки, опровергающее ее исчезновение, а также информацию о сексуальном насилии. Однако глава WTA усомнился в подлинности данного сообщения. Спустя два дня журналист CGTN выложил свежие фотографии Пэн Шуай из китайских соцсетей в качестве доказательств.

Но уже 20 ноября пресс-секретарь президента США Джен Псаки потребовала более убедительных доказательств того, что теннисистка Пэн Шуай вышла на связь. В ответ на это главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь опубликовал в своем твиттере видео с теннисисткой, которая появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине.

Позже стало известно, что президент МОК Томас Бах пообщался по видеосвязи с китайской теннисисткой. Как отметила пресс-служба Международного олимпийского комитета, Шуай поблагодарила Баха за беспокойство о ее самочувствии, заявила, что находится в безопасности, а также попросила, чтобы люди уважали и не вторгались в ее частную жизнь.

источник: МОК
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