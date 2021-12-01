WTA приостановила проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай

Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила проведение соревнований на территории Китая из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай, сообщает официальный сайт организации.

«Китайским официальным лицам была предоставлена ​​возможность прекратить цензуру (убедительно доказав, что Пэн свободна и может общаться без вмешательства или запугивания) и расследовать обвинения в сексуальном насилии в полной, справедливой и прозрачной манере.

К сожалению, руководство Китая не решило этот очень серьезный вопрос каким-либо заслуживающим доверия образом. Хотя, теперь мы знаем, где находится Пэн, у меня есть серьезные сомнения в том, что она свободна, в безопасности и не подвергается цензуре, принуждению и запугиванию.

Все это неприемлемо и не может быть приемлемым. Если влиятельные люди смогут подавить голоса женщин и скрыть обвинения в сексуальном насилии, то основа, на которой была создана WTA, - равенство женщин - потерпит колоссальную неудачу. Я не допущу и не могу допустить, чтобы это случилось с WTA и ее игроками.

В результате, при полной поддержке Совета директоров WTA, я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Учитывая текущее положение дел, я также глубоко обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году.

Я очень сожалею, что дошло до этого. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много замечательных людей, с которыми мы работали многие годы. Они должны гордиться своими достижениями, гостеприимством и успехами. Однако, если Китай не предпримет шаги, о которых мы просили, мы не сможем подвергнуть риску наших игроков и персонал, проводя мероприятия в Китае», - заявил глава ассоциации Стив Саймон.

Ранее Саймон уже выражал обеспокоенность за судьбу китаянки, а также тем, что Шуай может быть не свободна от принуждения.

Напомним, в начале ноября 35-летняя теннисистка обвинила в Weibo (китайская социальная сеть) бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли в сексуальном насилии, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.

WTA, ATP, а также первая ракетка мира Новак Джокович лично потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.

17-го числа государственный канал CGTN опубликовал сообщение теннисистки, опровергающее ее исчезновение, а также информацию о сексуальном насилии. Однако глава WTA Стив Саймон усомнился в подлинности данного сообщения.

19 декабря журналист CGTN выложил свежие фотографии Пэн Шуай из китайских соцсетей в качестве доказательств. Но уже в субботу пресс-секретарь президента США Джен Псаки потребовала более убедительных доказательств того, что теннисистка Пэн Шуай вышла на связь. В ответ на это главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь опубликовал в своем твиттере видео с теннисисткой, которая появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине.

Также сообщалось, что президент МОК Томас Бах пообщался по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Как отметила пресс-служба Международного олимпийского комитета, Шуай поблагодарила Баха за беспокойство о ее самочувствии и заявила, что находится в безопасности. Кроме того, теннисистка попросила, чтобы люди уважали и не вторгались в ее частную жизнь.