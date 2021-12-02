Медведев обыграл Микаэля Имера и вывел сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса

Вторая ракетка мира Даниил Медведев во втором матче четвертьфинального противостояния России и Швеции в рамках Кубка Дэвиса одолел Микаэля Имера и вывел россиян в полуфинал турнира.

Встреча продолжалась один час и 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева, который восемь раз подавал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету его соперника один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейка из пяти.

Напомним, ранее Андрей Рублев переиграл брата Микаэля - Элиаса.

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал, где сыграет против команды Германии.