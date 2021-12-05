Андрей Рублев - о победе над Гайо: Ему приходилось много рисковать, а это не так просто

Андрей Рублев высказался о своей победе над хорватом Борной Гайо (6:4, 7:6) в финале Кубка Дэвиса, благодаря которой сборная России повела в счете 1:0.

«В этом матче я не расслаблялся, также набирал обороты, продолжал бороться, биться за каждый мяч. Не важно, какой счет. Я бы сказал, что соперник во втором сете прибавил не в игре, а в подаче. Стал больше попадать, сильнее подавать. Но всё равно ему приходилось много рисковать, а когда важный момент в матче, это не так просто делать. В итоге мне удалось выиграть и показать хороший матч», - приводит RT слова Рублева сказанные в эфире онлайн-сервиса ОККО.

В настоящий момент проходит второй матч, в котором играют первые ракетки своих стран Даниил Медведев и Марин Чилич. Для общей победы надо набрать два очка.

Добавим, что за всю историю тенниса сборная России два раза выигрывала Кубок Дэвиса: в 2002 и 2006 годах