Алексей Селиваненко: Победа в Кубке Дэвиса - достойное завершение года

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказался о победе сборной России на Кубке Дэвиса.

За команду играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, также в заявке были Евгений Донской и Роман Сафиуллин. В финале Рублев и Медведев обыграли в одиночных встречах хорватов Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.

«Это выдающаяся победа, одержанная в упорной борьбе. Это успех! Третий раз в истории России мы выиграли Кубок Дэвиса. Уникальный год и уникальное количество наград, выигранное одной Федерацией: наша команда выиграла Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг, юниорский Кубок Дэвиса, Кубок АТР, да еще и олимпийское золото. Победа в Кубке Дэвиса — достойное завершение такого успешного года», - приводит слова Селиваненко «Чемпионат».

Напомним, что Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами Токио в миксте, победив в финале Карацева и Елену Веснину (6:3, 6:7, 13:11).