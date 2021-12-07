МОК проведет втречу с Пэн Шуай в Китае

Международный олимпийский комитет (МОК) договорился о проведении встречи с теннисисткой Пэн Шуай в Китае.

«Мы не знаем всех фактов, но от нас были два звонка, и мы договорились встретиться с Пэн Шуай лично в Китае. Так что есть целая дорожная карта в этом вопросе, чтобы быть с ней на связи и увидеть, где она. Ответить на вопрос, почему Пэн Шуай не вышла на связь ни с кем и теннисного сообщества я не могу. Я правда не знаю», - приводит слова главы пресс-службы МОК Марка Адамса «РИА Новости».

Напомним, в начале ноября теннисистка опубликовала в сети пост с обвинениями в сексуальном насилии одного из высокопоставленных китайских чиновников, после чего все ее соцсети оказались удалены, а сама спортсменка пропала и полторы недели не выходила на связь.

Позже на стороннем ресурсе появился пост якобы от лица Пэн о том, что с ней все в порядке. Далее было опубликовано короткое видео с ужина теннисистки в ресторане с друзьями, а затем президент МОК Томас Бах провел с ней разговор по видеосвязи.