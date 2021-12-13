Бенчич стала лучшей спортсменкой в Швейцарии по итогам 2021 года

Пресс-служба Федерации тенниса Швейцарии сообщила о том, что теннисистка Белинда Бенчич стала обладательницей награды лучшей спортсменки своей страны в 2021 году.

Отметим, что по итогам уходящего года 24-летняя швейцарка заняла 23-е место в рейтинге WTA. Она одержала победу на олимпийском турнире в Токио в одиночном разряде, а также завоевала серебряную медаль Игр в парных соревнованиях.

Добавим, что лучшим спортсменом был признан горнолыжник Марко Одерматт. Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер стал самым ценным игроком года, а сборная Швейцарии по футболу – лучшей командой.