Даниил Медведев: Федерера, Джоковича и Надаля заменят новые чемпионы

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, кто придет на смену действующим лидерам мирового мужского рейтинга.

«Уход большой тройки, когда это случится, будет большим событием. Они не молодеют, но все еще играют очень сильно, выигрывают турниры Большого шлема, но мне кажется, что история циклична. Когда заканчивали Борис Беккер и Иван Лендл, то все также беспокоились о будущем тенниса, но им на смену пришли Пит Сампрас и Андре Агасси, то есть всегда приходили новые великие чемпионы, а теннис становился все популярнее и популярнее. Конечно, Роджер, Новак и Рафа побили все мыслимые и немыслимые рекорды, но я уверен, что и после их ухода появятся новые герои, которые заставят людей влюбляться в теннис», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Джокович является первой ракеткой мира. Недавно серб все-таки заявился на предстоящий в январе 2022 года Открытый чемпионат Австралии, несмотря на то, что к участию допускаются только вакцинированный спортсмены, а Новак - противник прививки от коронавируса.

Медведев также примет участие в турнире.