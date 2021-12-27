Шамиль Тарпищев: Если Рублев не успеет восстановиться от Covid-19, на Кубке ATP его заменит Карацев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался на тему того, что Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус в преддверии Кубка ATP.

Напомним, что турнир пройдет с 1 по 9 января в австралийском городе Сидней. Сборная России, в состав которой входит Рублев, попала в группу B – ее соперниками станут Австралия, Австрия и Италия.

– Рублев, думаю, успеет поправиться к ATP Cup. У него коронавирус в легкой форме, время есть. Если успеет сдать отрицательный, то будет играть. Если нет, то сыграет Карацев. С этим никаких проблем нет. Просто сыграет следующий по рейтингу, а это Аслан, – приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Добавим, что помимо Рублева и Карацева, в состав сборной России на Кубке ATP попали Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Донской.

В прошлом розыгрыше турнира российские теннисисты стали победителями соревнований, обыграв в финале Италию со счетом 2:0.