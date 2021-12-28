Рублев не сможет выступить на ATP Cup

Президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что Андрей Рублев не сыграет за сборную России на АТР Cup из-за положительного теста на коронавирус.

Напомним, что турнир пройдет с 1 по 9 января в австралийском городе Сидней. Сборная России, в состав которой входил Рублев, попала в группу B – ее соперниками станут Австралия, Австрия и Италия.

«По информации на сейчас, Рублеву разрешили тренировки только с 3 января. Получается, турнир он пропускает. Что касается замены, то наверняка сказать не могу: это решают сами спортсмены, поэтому этот вопрос еще будет решаться», - приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Добавим, что помимо Рублева, в состав сборной России на Кубке ATP попали Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Евгений Донской.

В прошлом розыгрыше турнира российские теннисисты стали победителями соревнований, обыграв в финале Италию со счетом 2:0.