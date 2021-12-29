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В составе участников ATP Cup произошли изменения: с турнира снялись Карацев, Джокович и Австрия

Командный трофей разыграется в Сиднее с 1 по 9 января.
В составе участников ATP Cup произошли изменения: с турнира снялись Карацев, Джокович и Австрия
29 декабря 2021 12:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: АТР

Пресс-служба ATP Cup сообщила об изменении в составе участников.

Сборную Австрии, играть за которую отказались Доминик Тим и Деннис Новак, заменят французские теннисисты, чьими первыми номерами будут Уго Умбер и Артур Риндеркнех.

Также с турнира снялся отказывающийся прививаться от коронавируса Новак Джокович, сборная Сербии не будет искать ему замену.

Серьезные изменения произошли и в сборной России, помимо Рублева, сдавшего положительный тест на коронавирус, на АТР Cup не будет Аслана Карацев и Евгения Донского, которого на позиции капитана заменит Жиль Сервара, главный тренер первой ракетки России Даниила Медведева. Вместо Рублева и Карацева был вызван Евгений Карловский. Вторым номером нашей команды теперь является Роман Сафиуллин.

Напомним, что в прошлом розыгрыше турнира российские теннисисты стали победителями соревнований, обыграв в финале Италию со счетом 2:0.

источник: ATP Cup
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