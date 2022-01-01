Даниил Медведев: Прошедший год поможет сборной России на ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев рассчитывает, что прежние успехи помогут его национальной команде на ATP Cup.

За сборную России в данном турнире помимо Медведева выступят Роман Сафиуллин и Евгений Карловский.

«Прошедший год был феноменальным для российского тенниса. Думаю, этот факт может помочь нам на турнире, потому что все ожидают от нас успеха», - приводит слова Медведева RT.

Напомним, что в прошлом году мужская сборная России выиграла ATP Cup и Кубок Дэвиса, а женская - Кубок Билли Джин Кинг.