У Джоковича возникли проблемы с въездом в Австралию, он находится в Мельбурне под охраной полиции

Первая ракетка мира Новак Джокович изолировался в аэропорту Мельбурна и находится под охраной местной полиции.

Как сообщает В92, у теннисиста возникли проблемы с оформлением визы по прибытии в страну. Кроме того, спортсмена допросили относительно медицинского исключения для участия в Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, ранее организаторы заявили, что до соревнований будут допущены только вакцинированные участники, однако Джокович, известный своим негативным отношением к прививке от коронавируса, добыл себе медотвод, на основании которого можно получить медицинское исключение для заявки на турнир.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.