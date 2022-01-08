Тарпищев оценил поражение сборной России от Канады в полуфинале ATP Cup

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги полуфинального матча ATP Cup, в котором российская команда уступила Канаде (1:2).

Напомним, что встреча между сборными состоялась сегодня, 8 января. В стартовой игре Роман Сафиуллин уступил Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), а затем Даниил Медведев одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 6:0). В решающем противостоянии россияне проиграли своим соперникам в парном матче по итогам трех сетов – 6:4, 5:7, 7:10.

– Ребят надо похвалить, провели отличный турнир. Прыгнули выше головы. С канадцами по игре мы почти весь матч были лучше. И Сафиуллин имел преимущество в личной встрече, и Даня выиграл, и в паре выглядели сильнее. Но все равно турнир в актив, теперь ждем Австралию. Главное, чтобы все были здоровы. Упрека ребята не заслужили, – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Добавим, что в прошлом году сборная России стала победителем ATP Cup, обыграв в финале Италию со счетом 2:0.