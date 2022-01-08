Медведев – об ATP Cup: Сборная России старалась и выложилась полностью на этом турнире

Теннисист сборной России Даниил Медведев прокомментировал выступления национальной команды на турнире ATP Cup, который проходит в Сиднее.

Отметим, что 8 января российская команда потерпела поражение от Канады в полуфинальном матче со счетом 1:2. В стартовой игре Роман Сафиуллин проиграл Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), а затем Медведев одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 6:0). В парном матче россияне проиграли своим соперникам по итогам трех сетов – 6:4, 5:7, 7:10.

– Сегодня я хочу поблагодарить свою команду за этот невероятный турнир, мы старались и выложились полностью, провели потрясающие дни в Сиднее, – написал Медведев на своей странице в Instagram.

Добавим, что в прошлом году сборная России стала победителем ATP Cup, обыграв в финале Италию со счетом 2:0.