Александрова уступила Пере из США в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от американки Бернарды Перы (5:7, 3:6) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Игра продолжалась 1 час 31 минуту. Статистика эйсов – 4:3 в пользу Александровой. При этом россиянка допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. У соперницы пять двойных и пять реализованных брейков из 12.

Во втором круге Пера встретится с победительницей встречи между украинкой Ангелиной Калининой и Джессикой Пегулой из США.

Напомним, что ранее еще одна россиянка Анастасия Потапова завершила свои выступления на Australian Open.