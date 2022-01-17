Адвокат Добровинский: Решение относительно Джоковича вполне законно

- О том, что Новака Джоковича депортируют, я говорил еще неделю назад, потому что другого варианта быть не могло. У нас часто путают справедливость с законом. Вот что касается закона - решение относительно Новака вполне законно. Справедливо ли - у каждого свое понимание справедливости и не всегда оно совпадает с законом», - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Напомним, Джокович является противником вакцинации, а на въезде в Австралию представил сомнительные документы о медотводе.