Анна Дмитриева: Восхищаюсь выдержкой Карацева на Открытом чемпионате Австралии

Известный комментатор Анна Дмитриева отреагировала на волевую победу российского теннисиста Аслана Карацева в первом круге Открытого чемпионата Австралии над испанцем Хауме Муньярой (3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4). Встреча продолжалась 4 часа 55 минут.
«Я просто восхищаюсь выдержкой Аслана. Да, безусловно, он устал после Сиднея, но он соскучился по большому теннису за 10 лет, когда он выступал вне больших турниров. Я думаю, что несмотря на усталость, он наслаждается играми на большой арене», - приводит слова Дмитриевой «Метарейтинг»
Карацев подал за матч семь раз навылет, допустив девять двойных ошибок, и реализовал восемь из 27 брейкпоинтов.
На счету Хауме шесть эйсов, четыре двойные ошибки и также восемь брейков при 17 возможностях взять подачу россиянина
В следующем раунде Карацев встретится с американцем Маккензи Макдональдом, победившем серба Николу Милоевича (5:7, 6:4, 6:3, 6:2).