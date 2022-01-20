Джокович планирует подать в суд на правительство Австралии с целью компенсации ущерба

Первая ракетка мира Новак Джокович проводит консультации со своими юристами на предмет подачи иска в суд к австралийскому правительству.

Как сообщает The New York Post, сербский теннисист хочет получить от властей компенсацию за причиненный ущерб от пребывания в отеле для мигрантов, а также потенциальные призовые за участие в Открытом чемпионате Австралии, к которому он так и не был допущен.

Общую сумму ущерба Джокович оценил в 4,4 миллиона долларов.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.

14 января стало известно, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста. Джокович подал апелляцию на это решение, однако она была отклонена, и теннисиста депортировали из страны.