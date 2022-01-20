Медведев вышел в третий круг Australian Open, одержав победу над Кирьосом

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел барьер второго круга Открытого чемпионата Австралии-2022.

Отметим, что сегодня, 20 января, 25-летний спортсмен обыграл австралийца Ника Кирьоса по итогам четырех сетов – 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.

На счету Медведева, занимающего второе место в рейтинге ATP, 31 эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Его соперник оформил 17 подач навылет, допустил две двойных и реализовал два брейка из девяти.

Добавим, что в третьем круге россиянин сыграет против представителя Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп, ранее одолевшего Ришара Гаске из Франции.