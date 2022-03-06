Медведев - о выступлении на турнирах под флагом ATP: Надеюсь, это временная мера

Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о предстоящем выступлении на международных турнирах под флагом ATP.

Напомним, что россиян допустили на соревнования по теннису в нейтральном статусе.

В данный момент единственная возможность продолжать – это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу. Надеюсь, эта мера – временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», – приводят «РИА Новости» слова Медведева.

Напомним, что Медведев возглавил рейтинг ATP 28 февраля, сменив на лидирующей позиции серба Новака Джоковича.