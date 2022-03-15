В Госдуме назвали наглой провокацией возможное отстранение Медведева от Уимблдона

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев обвинил британские власти в провокациях на фоне заявлений о возможном недопуске российского теннисиста Даниила Медведева к участию в Уимблдоне.

«Международная федерация тенниса (ITF) не отстраняла российских теннисистов от индивидуальных турниров, явно показав приверженность спортивным ценностям. И ITF, в свою очередь, должна оказывать спортсмену всю необходимую поддержку в такой ситуации. А руководство британского спорта вместе с местными СМИ традиционно занимается наглыми провокациями, терроризируя таким образом российских спортсменов в преддверии крупных турниров», - приводит слова политика ТАСС.

Напомним, Уимблдон является одним из четырех турниров «Большого Шлема» наряду с Открытым чемпионатом Австралии, «Ролан Гаррос» и US Open.

В Австралии Медведев дошел до финала, уступив испанцу Рафаэлю Надалю.

Накануне россиянин вылетел с турнира АТР в Индиан-Уэллсе, проиграв французу Гаэлю Монфису, и лишился звания первой ракетки мира.