«От наших теннисистов должны отстать». Тарпищев - о возможном отстранении россиян от Уимблдона

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на возможное отстранение российских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире.

Решение будет принято до середины мая.

«Нашим надо просто говорить, что спорт находится вне политики. От наших теннисистов должны отстать и не навязывать им то, что хочется навязать», - приводят «РИА Новости» слова Тарпищева.

Напомним, ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что разрешит выступать российским спортсменам у него на родине, если они докажут отсутствие связей с президентом Владимиром Путиным.