Свищев назвал истерией отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев высказался о грядущем отстранении российских теннисистов от Уимблдона.

«Великобритания известна своими яркими антироссийскими высказываниями и позицией не только сегодня, а всегда. Сейчас мы видим полнейшую истерию по отношению к спортсменам в том числе. Мы прекрасно понимаем, что Всемирная федерация тенниса в принципе разрешает участвовать нашим теннисистам под эгидой федерации. Другое дело, что Уимблдон, старейший турнир в мире, живет по своим правилам и принципам. В этом решении нет ничего связанного со спортом. Это политика и деньги. Вот что сейчас правит Уимблдонским турниром», - приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что об отстранении россиян объявят 26 апреля на традиционной конференции.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.