Андрей Ольховский: Как Уимблдон, у которого есть контракт с ATP, может кого-то отстранять?

Заслуженный тренер России Андрей Ольховский отреагировал на информацию о том, что принято решение не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне.

«Как клуб, у которого есть контракт с ATP, может кого-то отстранять, если он проводит турнир для всех?», - приводит слова Ольховского «Известия».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.