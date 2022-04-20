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Андрей Ольховский: Как Уимблдон, у которого есть контракт с ATP, может кого-то отстранять?

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
20 апреля 2022 16:56

Заслуженный тренер России Андрей Ольховский отреагировал на информацию о том, что принято решение не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне.

«Как клуб, у которого есть контракт с ATP, может кого-то отстранять, если он проводит турнир для всех?», - приводит слова Ольховского «Известия».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.

источник: «Известия»
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