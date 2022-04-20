Губерниев – об отстранении россиян от Уимблдона: Это дискриминация по национальному признаку

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение организаторов Уимблдона не приглашать на турнир российских и белорусских теннисистов.

В частности, он заявил, что это «дискриминация по национальному признаку». По словам известного ведущего, подобный шаг не вписывается в демократические нормы.

«Наши теннисисты имеют большой вес. Это абсолютно не имеющее ничего общего с какими-то здравыми человеческими моментами решение.

Я не знаю, что будет дальше. Я знаю, что это абсолютно бесчеловечное решение», – добавил Губерниев для «Чемпионата».

Напомним, Уимблдон-2022 состоится с 27 июня по 10 июля и пройдет в Лондоне (Англия). Не исключен вариант, при котором организаторы турнира изменят свое решение по недопуску россиян и белорусов.