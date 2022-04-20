Пресс-служба ATP – об отстранении российских теннисистов от Уимблдона: Это несправедливо

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) осудила организаторов Уимблдона за решение не приглашать на турнир российских и белорусских спортсменов.

«Это несправедливо и может создать разрушительный прецедент для игры.

Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP», – отметили в пресс-службе ATP.

Ранее организаторы Уимблдона сообщили, что не будут приглашать россиян и белорусов из-за непростой геополитической ситуации. При этом в пресс-релизе говорилось, что теннисисты могут выступить на соревнованиях в Лондоне (Англия), «если обстоятельства до июня изменятся».