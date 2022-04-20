Британская королевская семья надавила на Уимблдон. Они опасаются победы Медведева

Королевская семья Великобритании повлияла на решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнире в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, ключевой причиной решения стало то, что Уимблдон и окружение королевской семьи опасаются победы в соревнованиях второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Дело в том, что традиционно трофей победителю вручает один из членов королевской династии.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.