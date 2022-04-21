Посол России назвал отстранение российских теннисистов от Уимблдона расовой дискриминацией

Посол России в Великобритании Андрей Келин раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса не приглашать российских спортсменов на Уимблдон.
«Во-первых, это факт расовой дискриминации по национальному признаку, полное нарушение конвенции, запрещающей любые формы расовой дискриминации», - приводит RT слова Келина, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».
Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.
источник: «RT на русском»