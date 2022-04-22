Китай выразил поддержку российским спортсменам

Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

В частности, он заявил, что КНР готова оказать помощь России в организации совместных турниров, которые помогут отечественным спортсменам в непростое время.

«Мы будем поддерживать сотрудничество с Россией в международной сфере и также выступаем против дискриминации спортсменов.

Мы направим совместные усилия на защиту истинного духа спорта, будем поддерживать друг друга», – добавил посол, чьи слова приводит официальный сайт Минспорта РФ.

Ранее стало известно, что организаторы Уимблдона не стали приглашать российских теннисистов. Это решение подвергли критике в ATP и WTA, отметив, что британцы проявили дискриминацию по национальному признаку.