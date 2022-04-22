Евгений Трефилов: Это дурость и тупость, когда политики лезут своими сопливыми носами

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов прокомментировал решение организаторов Уимблдона не приглашать российских теннисистов.

«Это дурость и тупость, когда политики лезут своими сопливыми носами. Обидно, что люди, которые рядом, видимо, не догоняют, что мы загубим все. Мы куда-то катимся. Куда? Пока не знаю», – сказал Трефилов для «Матч ТВ».

По данным СМИ, организаторы Уимблдона не стали приглашать россиян по требованию Королевской семьи Великобритании. Напомним, согласно регламенту, победителя турнира должен награждать один из представителей династии. В Королевской семье опасались, что соревнования выиграет россиянин Даниил Медведев, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге.