Михаэль Штих: В этом году Уимблдон будет обесценен, потому что оттуда убирают лучших теннисистов

Победитель Уимблдона Михаэль Штих раскритиковал решение организаторов турнира Большого шлема отстранить от участия российских и белорусских теннисистов.

«Я согласен с тем, что политика - это часть спорта, но думаю, что не стоит дискриминировать человека только из-за его или ее места рождения. Турнир уже будет обесценен, потому что оттуда убирают лучших теннисистов», - приводит слова ШтихаThe Telegraph.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.