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Джокович увеличил отрыв от Медведева в рейтинге ATP, Рублев сохранил за собой восьмую строчку

В данный момент россиянин уступает представителю Сербии 320 очков.
25 апреля 2022 09:43
автор: Владислав Корегин

В понедельник, 25 апреля, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что лидером рейтинга по-прежнему является представитель Сербии Новак Джокович, набравший 8400 очков. На второй строчке располагается россиянин Даниил Медведев (8080). Третьим идет Александр Зверев из Германии (7465).

Добавим, что еще теннисист из России Андрей Рублев остался на восьмой строчке рейтинга, имея в своем активе 4025 набранных очков. Вчера 24-летний спортсмен стал победителем турнира в Белграде, обыграв Джоковича в финальном матче.

Также отметим, что в десятку рейтинга смог подняться испанец Карлос Алькарас (3827), завоевавший титул ATP на соревнованиях в Барселоне, – он переместился с 11-го на 9-ю строчку. Россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев расположились на 26-м и 33-м местах соответственно.

источник: ATP
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