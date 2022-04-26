Четыре европейских федерации поддержали решение Уимблдона отстранить от турнира россиян

Решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета относительно участия россиянам в Уимблдоне нашло отклик у нескольких организаций.
Так, запрет для теннисистов из РФ и Белоруссии поддержали федерации Швеции, Финляндии, Норвегии и Исландии.
Ранее президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Иан Хьюитт не считает, что решение носит дискриминационный характер.
«Мы поддерживаем позицию, которую заняли LTA и AELTC в отношении российских и белорусских игроков, участвующих в соревнованиях в Великобритании», — говорится в тексте заявления, которое опубликовано на Norsktennis.
Добавим, что против запрета выступил первая ракетка мира Новак Джокович.