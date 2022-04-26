Стали известны страны, поддержавшие отстранение россиян от Уимблдона

Стали известны четыре страны, поддержавшие отстранение российских спортсменов от участия в Уимблдоне.

«Мы, нижеподписавшиеся федерации, поддерживаем позицию, которую заняли в LTA и AELTC в отношении российских и белорусских игроков, участвующих в соревнованиях в Великобритании», - говорится в совместном заявлении теннисных федераций Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

Напомним, решение организаторов уимблдонского турнира о недопуске россиян и белорусов вызвало раскол в мировой теннисной общественности, многие представители которой раскритиковали такую позицию.

Соревнования пройдут с 27 июня по 10 июля.