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Стали известны страны, поддержавшие отстранение россиян от Уимблдона

С официальной политикой организаторов согласились четыре государства
26 апреля 2022 23:18
автор: Александр Шульгин

Стали известны четыре страны, поддержавшие отстранение российских спортсменов от участия в Уимблдоне.

«Мы, нижеподписавшиеся федерации, поддерживаем позицию, которую заняли в LTA и AELTC в отношении российских и белорусских игроков, участвующих в соревнованиях в Великобритании», - говорится в совместном заявлении теннисных федераций Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

Напомним, решение организаторов уимблдонского турнира о недопуске россиян и белорусов вызвало раскол в мировой теннисной общественности, многие представители которой раскритиковали такую позицию.

Соревнования пройдут с 27 июня по 10 июля.

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