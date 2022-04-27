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Рублев не верит, что Федерер сможет вернуть былые кондиции

Швейцарец возвращается на корт после длительного перерыва
27 апреля 2022 11:44
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев высказался о возвращении на корт Роджера Федерера.

«Конечно, он постарается сыграть еще несколько турниров. Но, честно говоря, мне кажется, что очень сложно возвращаться после такого длительного отсутствия на корте. У него была серьезная травма, от которой сложно вылечиться в короткие сроки. Доминик Тим почти год был вне игры, и ему сейчас очень сложно вернуться на тот феноменальный уровень, к которому мы привыкли», - приводит слова Рублева Telegraf.rs

Напомним, 40-летний швейцарец заявился на турнир в Базеле после десятимесячного отсутствия, связанного с восстановлением после травмы. В последний раз Роджер выходил на корт на прошлогоднем Уимблдоне.

источник: Telegraf.rs
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