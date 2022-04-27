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«Это очень сложная ситуация». Организаторы Уимблдона ответили Джоковичу по поводу россиян

Серб поддержал отстраненных от турнира российских и белорусских теннисистов
27 апреля 2022 22:36
автор: Александр Шульгин

Организаторы Уимблдонского турнира ответили первой ракетке мира Новаку Джоковичу, раскритиковавшему решение отстранить российских теннисистов от соревнований.

«Мы уважаем мнение других. Это очень сложная ситуация. Сейчас мы пытаемся объяснить всем причины, почему мы считаем принятое решение правильным для Уимблдона», - приводит Express слова президента президента Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иана Хьюитта.

Напомним, ранее AELTC, выступающий в роли организатора турнира, объяснил свое решение о запрете выступлений озабоченностью безопасностью участников соревнований и их семей.

Мировая теннисная общественность в основном негативно восприняла новость об отстранении, считая, что спортсмены не должны отвечать за действия политиков.

источник: Express.de
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