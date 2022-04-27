Бублик впервые прокомментировал отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на отстранение россиян и белорусов от участия в Уимблдоне.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Я не хочу судить, правильно это или нет, но с удовольствием расскажу вам, что думаю по этому поводу. Спорт нужен для того, чтобы расслабляться с пивом у телевизора. Жаль фанатов, которых сейчас ограничивают в этом», - приводит слова Бублика Eurosport.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.