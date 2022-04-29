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Павлюченкова проиграла 47-й ракетке мира и вылетела с турнира в Мадриде

Россиянка взяла всего один сет.
29 апреля 2022 22:38
автор: Артур Гичунцев

Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на теннисном турнире WTA-1000 в Мадриде.

В пятницу, 29 апреля, уроженка Самары уступила испанке Саре Соррибес-Тормо, занимающей 47 место в мировом рейтинге.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 3:6, а ее продолжительность составила часа 22 минуты.

За выход в третий круг испанская спортсменка поспорит с японкой Наоми Осакой.

Добавим, что призовой фонд соревнований составляет 6 млн 575 тысяч 560 евро. В прошлом году этот турнир выиграла Арина Соболенко из Белоруссии.

источник: «Советский спорт»
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