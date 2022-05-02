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Циципас высказался об отстранении россиян от Уимблдона

Соревнования пройдут с 27 июня по 10 июля.
02 мая 2022 13:15
автор: Александр Поволоцкий

Греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на решение об отстранении российских и белорусских игроков от Уимблдона.

Ранее такую меру применили Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса.

«Теннисисты не могут контролировать то, что происходит в мире. Особенно игроки тех стран, которые пострадали больше всех. Это чувствительный вопрос. Нехорошо, что им не разрешили играть на Уимблдоне. Они не сделали ничего плохого, что привело бы к автоматической дисквалификации из турнира», — цитирует Циципаса Greek City Times.

Напомним, что пятая ракетка мира является сыном советской теннисистки Юлии Сальниковой и внуком советского футболиста Сергея Сальникова.

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