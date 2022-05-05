«Это очень грустно». Кудерметова отреагировала на отстранение россиян от Уимблдона

Теннисистка Вероника Кудерметова отреагировала на решение об отстранении российских и белорусских игроков от Уимблдона.

Ранее такую меру применили Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса.

«Здесь, наверное, просто без комментариев. Но все это очень грустно, конечно», – приводит слова Кудерметовой «Татар-информ».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.